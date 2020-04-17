17 Апр 2020 2020-04-17T14:57:12+03:00

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В Роскосмосе исключили возможность инфицирования экипажа МКС коронавирусом. Такие подозрения возникли после того, как у генконструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина обнаружили COVID-1019.

Евгений Микрин ездил на Байконур как член Госкомиссии готовить к вылету корабль «Союз МС-16» для экипажа МКС. Пуск состоялся 9 апреля, все члены экипажа - Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди – чувствуют себя хорошо.

Как сообщает kp.ru, перед полетом на Байконур Микрин чувствовал себя хорошо, проведенные тесты тоже не показали коронавирус. Однако через пять дней после запуска корабля тест был положительным.

В Роскосмосе исключили возможность заражения членов экипажа, поскольку Евгений Микрин не контактировал напрямую с космонавтами, общение проходит через плотное стекло.

Затем руководство Госкомиссии выезжает на посадку экипажа в ракету. Микрин к ракете не ездил. А все руководители, которые сопровождали экипаж, – глава Роскосмоса Рогозин, начальник Центра подготовки космонавтов Власов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемой программе Крикалев, первый заместитель главного конструктора РКК «Энергия» Сергей Романов и представительНАСА были в защитных масках, халатах и перчатках.

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ИСТОЧНИК KP.RU