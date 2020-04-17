Индекс уровня самоизоляции в Крыму на 16 апреля 2020: На улицах есть люди

17 Апр 2020 2020-04-17T15:11:15+03:00

Индекс уровня самоизоляции в Крыму на 16 апреля 2020 остался на прежнем уровне

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Крымчане 17 апреля не очень усердно соблюдают режим самоизоляции, продленный до 30 апреля.

Так, согласно сервису Яндекса, который высчитывает индекс самозоляции, хуже всего дисциплина в Симферополе – там этот показатель составляет 2,7. Это значит, что на улицах много людей.

Чуть лучше индекс в Феодосии – 3,1. Как всегда, самые примерные жители в Керчи – там показатель составляет 2,4. Это значит, что многие сидят дома. В Ялте и Евпатории – 3,2.

СПРАВКА «КП»

Яндекс рассчитывает индекс самоизоляции, исходя из приложений, которые использует человек, выходящий из дома. Поэтому показатель примерный, он не может использоваться для точных расчетов. Самый высокий индекс - 4-5 баллов. Это значит, что на улицах практически нет людей.

ИСТОЧНИК KP.RU