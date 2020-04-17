Гендиректор крупной фирмы в Крыму оказался соучастником коррупционной схемы

17 Апр 2020 2020-04-17T16:13:56+03:00

Он был посредником во взяточничестве в особо крупном размере

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Следком Крыма обвиняет гендиректора ООО «Крымская служба технического заказчика» в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, заведующий отделом и главный консультант Госстройнадзора Крыма требовали от представителя фирмы «Петрокомплект» каждые полгода на протяжении пяти лет платить им по 240 тысяч рублей за покровительство. Тогда Госстройнадзор будет снисходителен при проверках строительства жилого комплекса «Евпатория».

В пресс-службе крымского Следкома отмечают, что гендиректор «Крымской службы технического заказчика» был посредником и взаимодействовал с сотрудниками Госстройнадзора республики. Гендиректор арестован, как и сотрудники Госстройнадзора.

Деньги должны были поступать на специально открытый счет в банке. Когда прошел первый платеж, сотрудников Госстройнадзора задержали полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU