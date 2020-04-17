Восьмилетняя крымчанка сыграла на балалайке и взяла гран-при на международном конкурсе

17 Апр 2020 2020-04-17T16:38:28+03:00

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Восьмилетняя крымчанка Снежана Шуклина взяла гран-при на международном конкурсе «Край Родимый». Конкурс проводился дистанционно, но это не помешало юной балалаечнеце получить высшую награду.

Снежана - ученица заслуженного артиста Крыма Сергея Воронцова. Она готовилась ехать в Москву на конкурс, чтобы выступить от Крыма. Но планам помешал коронавирус. Однако дистанционный формат конкурса не помешал показать высокий результат.

Номер крымчанке поставила концертмейстер Ольга Минина-Бриллер. Снежана играла народную песню «Ой, лопнул обруч!» в обработке. Конкурс «Край родимый» проводился среди исполнителей на народных инструментах.

- Стоит отметить высокое исполнительское мастерство, эмоциональную отзывчивость на исполняемое произведение и виртуозную технику Снежаны. После прослушивания более 150 участников, единогласным решением жюри, Снежане Шуклиной было безоговорочно присуждено Гран-При конкурса, - отметил председатель жюри, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Скуднев.

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Снежана Шуклина. 8 лет. Балалайка.Видео Андрей Шуклин

ИСТОЧНИК KP.RU