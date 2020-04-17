Работникам «Крымских морских портов» погасили долги по зарплате

17 Апр 2020 2020-04-17T17:46:47+03:00

Почти двум тысячам сотрудников задолжали больше 44 миллионов рублей

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Почти 2 тысячи сотрудников ГУП «Крымские морские порты» после вмешательства прокуратуры получили зарплату. Задолженность в 44,6 миллиона рублей погашена в полном объеме.

Проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии «Крымские морские порты» проводила Южная транспортная прокуратура, сообщает Крымское агентство новостей.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что на самом предприятии и в его филиалах перед 1832 работниками есть задолженность по зарплате. Генеральному директору было вынесено представление о восстановлении нарушенных прав граждан.

Напомним, в феврале руководство госпредприятия «Крымские морские порты» анонсировало масштабную «оптимизацию штатной численности». Для сотен сотрудников КМП 31 марта был последний рабочий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU