2020-04-17T17:50:38+03:00
Общество

Пассажиропоток на поездах в Крым снизился в четыре раза с конца марта

С 9 по 15 апреля было перевезено около двух тысяч человек
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Пассажиропоток в Крым и обратно поездами снизился в четыре раза по сравнению с концом марта.

Так, по данным компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поездами «Таврия» с 24 по 31 марта было перевезено восемь тысяч пассажиров. Уже с 1 по 8 апреля пассажиропоток упал до 3 тысяч, а с 9 по 15 апреля - до двух тысяч человек.

По маршруту «Москва-Симферополь» зафиксировано снижение пассажиропотока в пять раз. Если в последнюю неделю марта было перевезено пять тысяч пассажиров, то с 9 по 15 апреля их количество сократилось до 1000 человек.

В пресс-службе компании-перевозчика добавили, что поезда в Крым курсируют по графику, но значительно усилены меры санитарной защиты- обработка вагонов дезсредствами, приостановка обслуживания в залах вагона-ресторана. Кроме того, в рейс не допускают сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд продлил арест подросткам, планировавшим теракты в Керчи
Эпидемия туберкулеза породила легенды о вампирах
Центробанк выступил против раздачи денег всем подряд
Школа водолазов ВМФ РФ займет 13 гектаров в Камышовой бухте Севастополя
Надежда Бабкина уже дышит самостоятельно, но пока общается только жестами
В Симферополе действует «Тележка добра» по сбору продуктов для малоимущих
Россияне назвали сумму «зарплаты мечты» в период самоизоляции
Пассажиропоток на поездах в Крым снизился в четыре раза с конца марта
Работникам «Крымских морских портов» погасили долги по зарплате
«Такого еще не было»: У берегов Ялты сняли на видео «нашествие» кефали
Восьмилетняя крымчанка сыграла на балалайке и взяла гран-при на международном конкурсе
Гендиректор крупной фирмы в Крыму оказался соучастником коррупционной схемы
Индекс уровня самоизоляции в Крыму на 17 апреля 2020: На улицах есть люди
В Роскосмосе исключили возможность инфицирования экипажа МКС коронавирусом
Сотрудник «Воды Крыма» попался на взятке в 50 тысяч
Жительница Симферополя побила полицейского, который следил за соблюдением режима самоизоляции
Попутчиков заболевшего коронавирусом моряка из Крыма разыскивают
Жителям Симферополя по утрам не хватает общественного транспорта
Сухо и тепло: Синоптики рассказали о погоде на пасхальные выходные в Крыму
Глава Крыма пригрозил приезжим 30-тысячными штрафами за обман о месте пребывания
Прибывшие в Крым не могут сообщить о себе на «горячие линии»
Результат за 30 минут: В России разработали уникальную тест-систему на коронавирус
Москвичей, контактировавших с больной коронавирусом, поместили в обсерватор Ялты по суду
У половины зараженных коронавирусом крымчан нет никаких внешних признаков болезни
Крымская лаборатория будет принимать тесты на коронавирус от севастопольских медиков
За сутки полицейские выписали больше 300 штрафов за нарушение самоизоляции
В эти выходные будет закрыта дорога Ялта – Ай-Петри