Пассажиропоток на поездах в Крым снизился в четыре раза с конца марта

17 Апр 2020 2020-04-17T17:50:38+03:00

С 9 по 15 апреля было перевезено около двух тысяч человек

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Пассажиропоток в Крым и обратно поездами снизился в четыре раза по сравнению с концом марта.

Так, по данным компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поездами «Таврия» с 24 по 31 марта было перевезено восемь тысяч пассажиров. Уже с 1 по 8 апреля пассажиропоток упал до 3 тысяч, а с 9 по 15 апреля - до двух тысяч человек.

По маршруту «Москва-Симферополь» зафиксировано снижение пассажиропотока в пять раз. Если в последнюю неделю марта было перевезено пять тысяч пассажиров, то с 9 по 15 апреля их количество сократилось до 1000 человек.

В пресс-службе компании-перевозчика добавили, что поезда в Крым курсируют по графику, но значительно усилены меры санитарной защиты- обработка вагонов дезсредствами, приостановка обслуживания в залах вагона-ресторана. Кроме того, в рейс не допускают сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU