Россияне назвали сумму «зарплаты мечты» в период самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T18:07:26+03:00

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До того, как в Россию пришел коронавирус, россияне хотели получать в месяц не меньше 155 тысяч рублей.

Теперь же, в период общей самоизоляции, аппетиты стали намного скромнее - граждане РФ в среднем хотят иметь доход 80 тысяч рублей, пишет kp.ru, ссылаясь на результаты опроса SuperJob. Было опрошено 2,5 тысячи совершеннолетних россиян, проживающих в 437 населенных пунктов страны.

Сервис поиска работы также отмечает, что запросы женщин скромнее. Представительницы прекрасного пола хотят в среднем получать 70 тысяч рублей, а мужчины – 90 тысяч.

Также была открыта и другая закономерность: с возрастом запросы усиливались. Молодые люди до 24-х лет хотят зарабатывать на самоизоляции 60 тысяч рублей, люди старше 45-ти лет – не меньше 92-х тысяч.

Кроме того, запросы людей зависят и от региона проживания: если для жителей Москвы необходимо 100 тысяч рублей для полного счастья в месяц, то жители Санкт-Петербурга на 15 тысяч рублей скромнее, а проживающим в регионах достаточно, согласно результатам опроса, 80-ти тысяч рублей.

КСТАТИ

В 2017 идеальной зарплатой считалась сумма в 184 тысячи рублей в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU