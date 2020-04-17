В Симферополе действует «Тележка добра» по сбору продуктов для малоимущих

17 Апр 2020 2020-04-17T18:23:42+03:00

Любой может принять участие всборе продуктов для малоимущих. Фото: пресс-служба Минпромторга

Десять магазинов выставили отдельные тачки для добровольных пожертвований

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В Симферополе 10 магазинов присоседились к акции «Тележка добра». Каждый покупатель может оставить в специальных тележках или корзинах какие-то продукты питания для малоимущих граждан.

Как пишет «Крымская газета», акцию организовал Общероссийский народный фронт с Министерством промышленной политики РК.

Активисты ОНФ работают с соцслужбами, которые составили список тех, кому требуется помощь.

Большинство из них пожилые или страдающие хроническими недугами люди, которым сейчас нельзя передвигаться по городу, даже в магазин. В приоритете – продукты долгосрочного хранения, крупы, масло, овощи, защитные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU