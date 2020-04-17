2020-04-17T18:37:02+03:00
Звезды

Надежда Бабкина уже дышит самостоятельно, но пока общается только жестами

70-летняя певица все еще прикована к кровати из-за двухсторонней пневмонии
Анастасия ЖУКОВА
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Надежда Бабкина попала в больницу с двухсторонней пневмониейНадежда Бабкина попала в больницу с двухсторонней пневмониейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Состояние Надежды Бабкиной, которая уже больше двух недель лежит в частной клинике с двухсторонней пневмонией, постепенно улучшается, хотя пока еще и остается стабильно тяжелым.

70-летняя артистка уже вышла из искусственной комы. Еще два дня назад она дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас с аппарата ее сняли, дышит пациентка сама, но через трахеостомическую трубку, пишет kp.ru.

Певица в сознании, сердечный ритм в норме, площадь пораженных легких становится меньше. С врачами Надежда Бабкина общается с помощью жестов, питается через зонд. Артистке ставят капельницы, в том числе - с антибиотиками. Медики утверждают, что терапия дает положительные результаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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