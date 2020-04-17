Надежда Бабкина уже дышит самостоятельно, но пока общается только жестами
Состояние Надежды Бабкиной, которая уже больше двух недель лежит в частной клинике с двухсторонней пневмонией, постепенно улучшается, хотя пока еще и остается стабильно тяжелым.
70-летняя артистка уже вышла из искусственной комы. Еще два дня назад она дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас с аппарата ее сняли, дышит пациентка сама, но через трахеостомическую трубку, пишет kp.ru.
Певица в сознании, сердечный ритм в норме, площадь пораженных легких становится меньше. С врачами Надежда Бабкина общается с помощью жестов, питается через зонд. Артистке ставят капельницы, в том числе - с антибиотиками. Медики утверждают, что терапия дает положительные результаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU