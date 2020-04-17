Школа водолазов ВМФ РФ займет 13 гектаров в Камышовой бухте Севастополя
Школа водолазов ВМФ России расположится на территории 12,9 гектара в Камышовой бухте Севастополя и 2 гектарах прилегающей акватории. На официальном портале Госзакупок размещен лот на проектно-инженерные работы по этой территории.
Два КПП, казарма и столовая на 400 человек, клуб со спортивным залом, медицинский пункт, строевой плац с трибуной, полоса препятствий для тренировки личного состава - все это появится на ныне пустующем побережье, пишет ForPost.
Ранее учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов 907-го объединенного учебного центра Военно-морского флота РФ находился на берегу Карантинной бухты. Эта территория нужна для развития историко-археологического парка и музея-заповедника «Херсонес Таврический».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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