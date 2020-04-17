2020-04-17T18:55:32+03:00
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Центробанк выступил против раздачи денег всем подряд

Набиуллина считает, что социальная поддержка должна быть адресной
Анна КИРИЕНКО
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Центробанк против "вертолетных выплат". Фото: Архив КПЦентробанк против "вертолетных выплат". Фото: Архив КП
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает нецелесообразным проводить в России так называемые «вертолетные выплаты» (от английского выражения helicopter money, что означает раздачу денег всем подряд. - Ред.). Нужны именно адресные дотации, то есть, тем, кто действительно пострадал, а не всем подряд.

- Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации. Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям. Но это все находится в компетенции правительства и бюджетных решений, - пояснила Набиуллина в ходе онлайн конференции, пишет kp.ru.

«Вертолетные деньги» обычно применяются в развитых странах, где ставки по кредитам уже нулевые, а кризис может привести к дефляции. В России же есть опасность, что дополнительные деньги в экономике приведут к резкому росту цен. Тем более что инфляция уже начала разгоняться. ЦБ поможет экономике другим способом. Эльвира Набиуллина дала понять, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ может принять решение снизить ключевую ставку и тем самым понизить ставки по кредитам в коммерческих банках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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