2020-04-17T19:11:58+03:00
Общество

Эпидемия туберкулеза породила легенды о вампирах

Ученые выяснили, кем на самом деле были вурдалаки
Анна КИРИЕНКО
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Кристофер Ли в роли вампира Графа Дракулы, классический фильм 1972 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESSКристофер Ли в роли вампира Графа Дракулы, классический фильм 1972 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эпидемия туберкулеза в начале XIX века породила легенды о вампирах. Об этом пишет издание HowStuffWorks.

Все симптомы туберкулеза – серую кожу, запавшие глаза и капающую из рта после кашля кровь – американские фермеры свято считают доказательствами укуса нечисти.

Жители деревень разрывают могилы, чтобы сначала отрубить головы трупам, а потом сжечь их останки на кострах. Так они сражаются с вампирами. Роберт Кох откроет туберкулезную палочку только 24 марта 1882 года. Рассматривать возбудителей болезни на рентгене научатся в 1897-м.

- Представьте себе инфекционную болезнь, которая проявляется гораздо медленнее, чем COVID-19, а симптомы ее еще более загадочны, - рассказал изданию писатель и фольклорист Майкл Белл, пишет kp.ru. – Она сначала неожиданно вспыхивает, оставляя горы мертвых тел, а потом исчезает. И в то же время болезнь очень капризна в выборе жертв. Она уничтожает одного за другим членов одной семьи, но может не перекинуться на другую.

С тех жутких событий двухсотлетней давности, как считают сейчас в США, в Америке и зародился страх перед вампирами. В наши дни он перерос в культ с романтическим ореолом, но в те времена в Новой Англии царила паника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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