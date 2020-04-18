2020-04-18T06:36:22+03:00
Общество

Погода в Крыму на 18 апреля: сухо и тепло до +19

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
В Крыму переменная облачность.В Крыму переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

18 апреля на Крымском полуострове актуальна высокая пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 18 апреля: сухо и тепло до +19
Суд продлил арест подросткам, планировавшим теракты в Керчи
Эпидемия туберкулеза породила легенды о вампирах
Центробанк выступил против раздачи денег всем подряд
Школа водолазов ВМФ РФ займет 13 гектаров в Камышовой бухте Севастополя
Надежда Бабкина уже дышит самостоятельно, но пока общается только жестами
В Симферополе действует «Тележка добра» по сбору продуктов для малоимущих
Россияне назвали сумму «зарплаты мечты» в период самоизоляции
Пассажиропоток на поездах в Крым снизился в четыре раза с конца марта
Работникам «Крымских морских портов» погасили долги по зарплате
«Такого еще не было»: У берегов Ялты сняли на видео «нашествие» кефали
Восьмилетняя крымчанка сыграла на балалайке и взяла гран-при на международном конкурсе
Гендиректор крупной фирмы в Крыму оказался соучастником коррупционной схемы
Индекс уровня самоизоляции в Крыму на 17 апреля 2020: На улицах есть люди
В Роскосмосе исключили возможность инфицирования экипажа МКС коронавирусом
Сотрудник «Воды Крыма» попался на взятке в 50 тысяч
Жительница Симферополя побила полицейского, который следил за соблюдением режима самоизоляции
Попутчиков заболевшего коронавирусом моряка из Крыма разыскивают
Жителям Симферополя по утрам не хватает общественного транспорта
Сухо и тепло: Синоптики рассказали о погоде на пасхальные выходные в Крыму
Глава Крыма пригрозил приезжим 30-тысячными штрафами за обман о месте пребывания
Прибывшие в Крым не могут сообщить о себе на «горячие линии»
Результат за 30 минут: В России разработали уникальную тест-систему на коронавирус
Москвичей, контактировавших с больной коронавирусом, поместили в обсерватор Ялты по суду
У половины зараженных коронавирусом крымчан нет никаких внешних признаков болезни
Крымская лаборатория будет принимать тесты на коронавирус от севастопольских медиков
За сутки полицейские выписали больше 300 штрафов за нарушение самоизоляции
В эти выходные будет закрыта дорога Ялта – Ай-Петри