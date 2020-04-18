Погода в Крыму на 18 апреля: сухо и тепло до +19

18 Апр 2020 2020-04-18T06:36:22+03:00

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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18 апреля на Крымском полуострове актуальна высокая пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU