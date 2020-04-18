Под наблюдением в Крыму находятся 1892 человека с подозрением на коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T10:29:25+03:00

За сутки под наблюдение взято 32 гражданина

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В Крыму на 18 апреля зарегистрировано 43 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. При этом 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц.

Как сообщила на оперативном штабе министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, сегодня в Крыму нет ни одного тяжелого случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением на 18 апреля находятся 1892 человека, за прошедшие сутки взято под наблюдение 32 человека, еще 181 гражданин снят с наблюдения.

- Дома под динамическим наблюдением находятся 1654 человека, в стационарах 73 человека. В обсерваторах Крыма находятся 165 человек, - отметила Романовская.

Напомним, что 18 апреля стало известно о 3 новых случаях заражения коронавирусом в Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU