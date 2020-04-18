2020-04-18T10:29:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Под наблюдением в Крыму находятся 1892 человека с подозрением на коронавирус

За сутки под наблюдение взято 32 гражданина
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
ТЯжелых случаев заболевания нет. Фото: Архив "КП".ТЯжелых случаев заболевания нет. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

В Крыму на 18 апреля зарегистрировано 43 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. При этом 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц.

Как сообщила на оперативном штабе министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, сегодня в Крыму нет ни одного тяжелого случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением на 18 апреля находятся 1892 человека, за прошедшие сутки взято под наблюдение 32 человека, еще 181 гражданин снят с наблюдения.

- Дома под динамическим наблюдением находятся 1654 человека, в стационарах 73 человека. В обсерваторах Крыма находятся 165 человек, - отметила Романовская.

Напомним, что 18 апреля стало известно о 3 новых случаях заражения коронавирусом в Крыму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В действующих обсерваторах Крыма не хватает мест
Пожилая парочка из Симферополя в очередной раз отправится в тюрьму за продажу «соли»
Опубликованы адреса круглосуточных аптек в Крыму
Последний закрытый участок «Тавриды» от Керчи до Симферополя откроют сегодня
Родственников заболевшего коронавирусом жителя Красногвардейского района поместили в изолятор по суду
Подробности о новых случаях Covid-19 в Ялте: Заболевшая семья волонтеров развозила продукты
Поток транспорта через Крымский мост вырос за сутки на 40%
За сутки полиция Крыма выписала почти 300 протоколов на нарушителей самоизоляции
Под наблюдением в Крыму находятся 1892 человека с подозрением на коронавирус
Погода в Крыму на 18 апреля: сухо и тепло до +19
Суд продлил арест подросткам, планировавшим теракты в Керчи
Эпидемия туберкулеза породила легенды о вампирах
Центробанк выступил против раздачи денег всем подряд
Школа водолазов ВМФ РФ займет 13 гектаров в Камышовой бухте Севастополя
Надежда Бабкина уже дышит самостоятельно, но пока общается только жестами
В Симферополе действует «Тележка добра» по сбору продуктов для малоимущих
Россияне назвали сумму «зарплаты мечты» в период самоизоляции