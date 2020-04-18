За сутки полиция Крыма выписала почти 300 протоколов на нарушителей самоизоляции

18 Апр 2020 2020-04-18T11:04:10+03:00

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За сутки сотрудники МВД Крыма проверили 1753 торговых объекта на соблюдение режима повышенной готовности к ЧС.

На 4 объектах были обнаружены нарушения. При этом один из предпринимателей продолжил работу, несмотря на запрет. Против коммерсанта составлен административный протокол, который направлен в суд.

Как сообщил на оперативном штабе министр МВД Крыма Павел Каранда, за сутки полиция проверили 363 гражданина, которые должны в обязательном порядке находиться дома в изоляции. Два человека нарушили предписание и получили административные протоколы.

Что касается нарушителей режима самоизоляции на улицах крымских городов, то только за сутки патрульные поймали 294 человека, которые покинули свои дома без особого повода.

- На «горячие линии» поступил 191 звонок и получено 4 жалобы на составление протоколов. По одной жалобе мы согласились и отменили протокол против пожилой женщины, - отметил Каранда.

Напомним, что 18 апреля стало известно о 3 новых случаях заражения коронавирусом в Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU