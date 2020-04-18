2020-04-18T11:14:56+03:00
Общество

Поток транспорта через Крымский мост вырос за сутки на 40%

Через транспортный переход в обе стороны проехало около 4 тысяч авто
Никита ПОЛЬКО
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Из Крыма не выпустили 11 автомобилей.Из Крыма не выпустили 11 автомобилей.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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За минувшие сутки через Крымский мост на территорию полуострова заехало 1815 автомобилей. 13 машин в республику не пустили.

При этом с территории Крыма на материковую часть России выехало 2233 автомобиля, 11 транспортных средств полиция не выпустила.

Об этом на заседании оперативного штаба заявил министр МВД Крыма Павел Каранда.

При этом руководитель крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, за минувшие сутки зафиксирован значительный рост потока транспорта, приезжающего в республику через Крымский мост.

- Практически на 40%, в основном через Крымский мост, - сказала она добавив, что поток пассажиров, прибывающих в Крым авиационным и железнодорожным транспортом, практически не меняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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