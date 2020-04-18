2020-04-18T11:59:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Родственников заболевшего коронавирусом жителя Красногвардейского района поместили в изолятор по суду

Пять человек отказывались ехать добровольно
Анна КИРИЕНКО
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Членов семьи заболевшего поместили в обсерватор по судуЧленов семьи заболевшего поместили в обсерватор по судуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Красногвардейский районный суд 17 апреля вынес решение о принудительном помещении в обсерватор 5 родственников заболевшего коронавирусом мужчины, который привез инфекцию из московской командировки. Добровольно отправляться на карантин они не хотели.

- Все, кто под подозрением инфицирования, будут госпитализированы в обсерватор. Поэтому лучше по добровольному согласию,- подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Иного выхода у нас нет - в случае отказа обращаемся в суд на принудительную доставку в обсерватор.

Новый случай инфицирования от членов семьи в Красногвардейском районе привел к госпитализации в инфекционное отделение всех, кто близко контактировал с ними. Результаты тестов отрицательные, но клиника проявляется.

Сотрудники Центра обслуживания граждан пожилого возраста, которые были в близком контакте с заболевшей, направлены на изоляцию в Евпаторийский обсерватор.

Напомним, работник Центра обслуживания граждан пожилого возраста в райцентре Красногвардейское была вхожа в семью заболевшего жителя Красногвардейского района, вернувшегося из Москвы. Она стала второй заболевшей так называемого «вторичного распространения», когда инфекция выходит за пределы семейного очага.

Всего в Крыму по состоянию на 18 апреля зарегистрировано 43 случая Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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