2020-04-18T12:06:25+03:00
Общество

Последний закрытый участок «Тавриды» от Керчи до Симферополя откроют сегодня

Жители сел Мазанка и Донское будут ездить по-новому
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба АО "ВАД".Фото: пресс-служба АО "ВАД".
Изменить размер текста:

В районе сел Мазанка и Донское 18 апреля будет перепущено движение автомобильного транспорта со старой дороги на трассу «Таврида».

- Специалисты устанавливают дорожные знаки и направляющие элементы. Весь транспорт будет переведен на новый участок к 13.00, - сообщили в пресс-службе АО «ВАД».

После перепуска движения жители Мазанки будут выезжать в сторону Симферополя или Керчи через Т-образный перекресток. На участке старой дороги в районе села Донское начнется строительство съезда с путепровода, который ведет в Мазанку.

А вот жители Донского будут выезжать на Тавриду через другой Т-образный перекресток, расположенный за путепроводом, под которым до этого ехали машины.

- В сентябре с открытием четырехполосного движения необходимость в этих примыканиях, расположенных в одном уровне, отпадет. Сейчас они дают возможность ехать без лишнего перепробега, - отметили в пресс-службе.

Строительству участка «Тавриды», по которому будет открыто движение, мешала линия магистрального газопровода. Это был единственный разрыв основного хода трассы от Керчи до Симферополя. Автомобилям приходилось объезжать его по старой дороге, идущей через село Донское. После переноса ветки газопровода, разрыв основного хода трассы был устранен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В действующих обсерваторах Крыма не хватает мест
Пожилая парочка из Симферополя в очередной раз отправится в тюрьму за продажу «соли»
Опубликованы адреса круглосуточных аптек в Крыму
Последний закрытый участок «Тавриды» от Керчи до Симферополя откроют сегодня
Родственников заболевшего коронавирусом жителя Красногвардейского района поместили в изолятор по суду
Подробности о новых случаях Covid-19 в Ялте: Заболевшая семья волонтеров развозила продукты
Поток транспорта через Крымский мост вырос за сутки на 40%
За сутки полиция Крыма выписала почти 300 протоколов на нарушителей самоизоляции
Под наблюдением в Крыму находятся 1892 человека с подозрением на коронавирус
Погода в Крыму на 18 апреля: сухо и тепло до +19
Суд продлил арест подросткам, планировавшим теракты в Керчи
Эпидемия туберкулеза породила легенды о вампирах
Центробанк выступил против раздачи денег всем подряд
Школа водолазов ВМФ РФ займет 13 гектаров в Камышовой бухте Севастополя
Надежда Бабкина уже дышит самостоятельно, но пока общается только жестами
В Симферополе действует «Тележка добра» по сбору продуктов для малоимущих
Россияне назвали сумму «зарплаты мечты» в период самоизоляции