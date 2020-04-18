Последний закрытый участок «Тавриды» от Керчи до Симферополя откроют сегодня

18 Апр 2020 2020-04-18T12:06:25+03:00

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В районе сел Мазанка и Донское 18 апреля будет перепущено движение автомобильного транспорта со старой дороги на трассу «Таврида».

- Специалисты устанавливают дорожные знаки и направляющие элементы. Весь транспорт будет переведен на новый участок к 13.00, - сообщили в пресс-службе АО «ВАД».

После перепуска движения жители Мазанки будут выезжать в сторону Симферополя или Керчи через Т-образный перекресток. На участке старой дороги в районе села Донское начнется строительство съезда с путепровода, который ведет в Мазанку.

А вот жители Донского будут выезжать на Тавриду через другой Т-образный перекресток, расположенный за путепроводом, под которым до этого ехали машины.

- В сентябре с открытием четырехполосного движения необходимость в этих примыканиях, расположенных в одном уровне, отпадет. Сейчас они дают возможность ехать без лишнего перепробега, - отметили в пресс-службе.

Строительству участка «Тавриды», по которому будет открыто движение, мешала линия магистрального газопровода. Это был единственный разрыв основного хода трассы от Керчи до Симферополя. Автомобилям приходилось объезжать его по старой дороге, идущей через село Донское. После переноса ветки газопровода, разрыв основного хода трассы был устранен.

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ИСТОЧНИК KP.RU