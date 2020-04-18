Опубликованы адреса круглосуточных аптек в Крыму
Крымский Минздрав подготовил список аптек, которые работают на территории республики в круглосуточном режиме. Указанные объекты – негосударственной формы собственности.
Как сообщается на сайте Минздрава, в Симферополе 14 аптек работают круглосуточно, в Судаке, Феодосии, Евпатории - по 2 аптеки. В Алуште, Армянске, Бахчисарае, Белогорске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Ялте, пгт. Кировский, пгт. Раздольное и пгт. Советский - по 1 аптеке. В Саках - 4.
Со полным перечнем и адресами круглосуточных аптек Крыма можно ознакомиться тут, скачав документ.
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ИСТОЧНИК KP.RU