Опубликованы адреса круглосуточных аптек в Крыму

18 Апр 2020 2020-04-18T12:28:51+03:00

Где в Крыму работают круглосуточные аптеки, сообщили в Минздраве

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Крымский Минздрав подготовил список аптек, которые работают на территории республики в круглосуточном режиме. Указанные объекты – негосударственной формы собственности.

Как сообщается на сайте Минздрава, в Симферополе 14 аптек работают круглосуточно, в Судаке, Феодосии, Евпатории - по 2 аптеки. В Алуште, Армянске, Бахчисарае, Белогорске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Ялте, пгт. Кировский, пгт. Раздольное и пгт. Советский - по 1 аптеке. В Саках - 4.

Со полным перечнем и адресами круглосуточных аптек Крыма можно ознакомиться тут, скачав документ.

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ИСТОЧНИК KP.RU