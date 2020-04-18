Пожилая парочка из Симферополя в очередной раз отправится в тюрьму за продажу «соли»
В Симферополе оперативники поймали двух местных жителей во время продажи бумажного свертка с наркотиками.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, наркодилерами были 41-летний мужчина и 46-летняя женщина. Они уже были судимы и даже отсидели за продажу наркотиков.
Согласно заключению химической экспертизы, в свертке находилось 0,1 грамма N-метилэфедрона.
Торговцы признались в преступлении, парочку арестовали и возбудили против них уголовное дело.
Если суд признает вину, то симферопольцам предстоит провести в тюрьме от 8 до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU