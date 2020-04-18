В действующих обсерваторах Крыма не хватает мест

18 Апр 2020 2020-04-18T13:53:25+03:00

Обсерватор Евпатории будет центральным для изоляции контактных лиц на 14 дней. Фото: пресс-служба администрации Ялты

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В действующих обсерваторах Крыма для изоляции граждан с подозрением на коронавирус не хватает мест. За неделю полностью заполнен обсерватор в Евпатории, в Ялте темпы поступления очень высокие.

- С учетом сроков нахождения под обсервацией нам в срочном порядке нужно разворачивать Керченский обсерватор и смотреть дальнейшие возможности обсервационных отделений, - указала на заседании оперативного штаба в Совмине Крыма руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В тоже время вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская сообщила, что емкость обсерватора в Евпатории будет увеличена.

- Учитывая, что это санаторий «Здравница» и он имеет возможность развернуть еще 120 коек, мы принимаем решение, что разворачиваем Евпаторийский обсерватор, - уточнила Романовская. - Его коллектив уже знает, как работать с такими людьми, и мощность пищеблока большая.

Напомним, с начала режима повышенной готовности в Крыму действуют три обсерватора, развернутые на базе санаториев в Евпатории, Ялте и Керчи. По необходимости инфекционные боксы развернут на базе бывшей детской больницы в Феодосии.

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ИСТОЧНИК KP.RU