2020-04-18T15:08:04+03:00
Коронавирус Covid-19

С 22 апреля крымским медикам начнут выплаты за работу с инфицированными коронавирусом

На очереди сотрудники Роспотребнадзора и полиции
Анна КИРИЕНКО
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Медики Крыма с 22 апреля начнут получать доплаты за мартМедики Крыма с 22 апреля начнут получать доплаты за мартФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Со среды 22 апреля крымским медикам начнут перечислять доплату за работу с больными коронавирусом. В общей сложности стимулирующие получат более 900 медработников.

- В среду начнется выплата всех доплат, которые касаются и федеральных средств, и республиканских, - заверила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

Она напомнила, что премиальные положены медперсоналу и прочим сотрудникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом как в инфекционных больницах, так и в обсерваторах. К стимулирующим выплатам из федерального бюджета добавляются региональные.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что стимулирующие выплаты такде получат сотрудники Роспотребнадзора и МВД.

- На федеральном штабе по Роспотребнадзору президент принял решение о поддержке на федеральном уровне - они на передовой находятся, - подчеркнул Аксенов. - По МВД, думаю, тоже будет принято решение.

Напомним, за работу в марте врачи стационаров ежемесячно получат дополнительно по 50 тысяч рублей, средний медперсонал – 30 тысяч рублей, младший - по 15 тысяч рублей.

Врачам «скорой» и амбулаторий добавят по 35 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам по 20 тысяч, санитаркам и прочему медперсоналу по 12 тысяч рублей.

Региональный бюджет дополнительно выплатить по 40 тысяч рублей врачам и лаборантам в обсерваторах, медсестрам по 25 тысяч рублей и санитаркам по 12 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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