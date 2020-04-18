2020-04-18T15:08:45+03:00
Коронавирус Covid-19

С московского поезда в Симферополе сняли больного с подозрением на коронавирус

О нем анонимно сообщили попутчики
Анна КИРИЕНКО
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С московского поезда сняли пассажира с температуройС московского поезда сняли пассажира с температуройФото: Анастасия ЖУКОВА
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На железнодорожном вокзале Симферополя с московского поезда сняли больного с подозрением на коронавирус. Мужчина подтвердил, что в столице контактировал с инфицированным Covid-19.

- Поступила информация, что в вагоне московского поезда едет пассажир, у которого отмечается повышение температуры тела, - уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Сообщение было анонимное от одного из попутчиков.

В анкете пассажир подтвердил, что пребывал в контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией. Его госпитализировали в инфекционное отделение 7 горбольницы Симферополя.

Все, кто ехал с заболевшим в одном вагоне — 11 пассажиров, проводники и сотрудники транспортной полиции - направлены под медицинское наблюдение.

По состоянию на 18 апреля в Крыму подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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