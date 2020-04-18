Самозанятым гражданам Крыма разрешили платить льготный налог
В Крыму вводят эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых. Эксперимент по льготному налогообложению проводится в России в ограниченном количестве регионов с начала 2019 года.
- Ввести в действие с 1 июля 2020 года на территории Республики Крым специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», - сказано в тексте закона, который приняли депутаты крымского парламента.
Самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например, фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и другие.
Для них налоговый режим предполагает, что ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юрлиц и ИП - 6%, а платить страховые взносы не обязательно.
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ИСТОЧНИК KP.RU