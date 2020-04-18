С больницы Армянска готовятся снять режим обсерватора

18 Апр 2020 2020-04-18T15:09:12+03:00

Пациентов и персонал больницы Армянска тестируют на коронавирус, чтобыпринять решение по отмене режима обсерватора. Фото: Евгения Довжик

У пациентов и персонала берут повторные анализы на Covid-19

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С 17 апреля у пациентов и сотрудников Армянской городской больницы, которые с 8 апреля находятся на карантине в здании медучреждения, начали брать повторные анализы на коронавирус. В понедельник 20 апреля заканчивается срок их обсервации.

- По результатам лабораторного обследования уже будут приниматься решение - если новых случаев не будет выявлено, то режим обсервации будет снят, - сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Замечаний по режиму обсервации не было, медики работали согласно режиму.

Напомним, что 8 апреля в больнице Армянска был выявлен очаг коронавирусной инфекции. Один из пациентов, который контактировал с инфицированной Covid-19 родственницей, мог заразить весь персонал медучреждения.

В этой связи принято решение закрыть больницу и превратить ее в обсерватор на 2 недели. За все время положительный тест на коронавирус был получен у соседа по палате инфицированного больного. Всего на изоляции пребывают 124 человека - 57 медработников и 67 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU