Перебои с водой ждут район Маршала Жукова и село Пионерское

18 Апр 2020 2020-04-18T16:57:17+03:00

В Симферополе и Симферопольском районе будут ограничения подачи воды. Фото: Валерий ШАХОВ

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С 21 по 27 апреля в Симферополе и Симферопольском районе будет ограничена подача воды.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы, ссылаясь на ГУП РК «Вода Крыма».

В связи с производством ремонтных работ на водопроводных насосных станциях водоснабжение микрорайона Маршала Жукова и Понтос в селе Пионерское Симферопольского района будет осуществляться по графику: утром с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 22.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU