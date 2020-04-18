Перебои с водой ждут район Маршала Жукова и село Пионерское
Ограничения введут из-за ремонтных работ
В Симферополе и Симферопольском районе будут ограничения подачи воды.Фото: Валерий ШАХОВ
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С 21 по 27 апреля в Симферополе и Симферопольском районе будет ограничена подача воды.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы, ссылаясь на ГУП РК «Вода Крыма».
В связи с производством ремонтных работ на водопроводных насосных станциях водоснабжение микрорайона Маршала Жукова и Понтос в селе Пионерское Симферопольского района будет осуществляться по графику: утром с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 22.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU