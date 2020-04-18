На Пасху оперативный штаб Крыма по коронавирусу будет отдыхать

18 Апр 2020 2020-04-18T17:20:08+03:00

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Заседание оперативного штаба по коронавирусу в Совмине Крыма в день Светлого Христова Воскресения проводить не будут. Вся оперативная информация будет доступна на сайте правительства РК в текстовом варианте.

- В связи с Пасхой заседания штаба не будет, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Но в 10.00 на портале правительства выйдет информация о событиях за прошедшие сутки.

Завтра я дежурю, будем на связи.

Напомним, 20 апреля указом главы Крыма объявлен дополнительным нерабочим праздничным днем. Дополнительные выходные вводятся на Пасху, Ораза-байрам, Троицу и Курбан-байрам.

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ИСТОЧНИК KP.RU