В Бахчисарае и Белогорске игнорируют режим повышенной готовности к ЧС

18 Апр 2020 2020-04-18T18:07:59+03:00

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В Бахчисарае и Белогорске, а также прилегающих селах, игнорируют режим повышенной готовности к ЧС. Торговые точки, рынки работают. Ассортимент далек от утвержденного перечня товаров первой необходимости, разрешенного к реализации. Внутри и рядом с магазинами полно людей. Масок и дезсредств нет, температура тела у работников не измеряется.

- В Белогорске работает ярмарка сельхозпродукции — мы запретили проведение ярмарочных мероприятий до 1 мая, - указал премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Белогорское МУП «ЖКХ» занимается фиктивной обработкой жилого фонда — отметка в графике стоит, но сама дезинфекция не проводится. В Бахчисарае не то, чтобы санитарная обработка улиц — мусор не вывозится.

- Это задача глав администраций, - уверен глава Крыма Сергей Аксенов. - Не сложно сесть за руль и проехать посмотреть самому. Что там Белогорск проехать? Занимают 10 минут эти поиски.

Мониторинг контроля в муниципалитетах будет продолжаться и дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU