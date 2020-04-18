В Бахчисарае и Белогорске игнорируют режим повышенной готовности к ЧС
В Бахчисарае и Белогорске, а также прилегающих селах, игнорируют режим повышенной готовности к ЧС. Торговые точки, рынки работают. Ассортимент далек от утвержденного перечня товаров первой необходимости, разрешенного к реализации. Внутри и рядом с магазинами полно людей. Масок и дезсредств нет, температура тела у работников не измеряется.
- В Белогорске работает ярмарка сельхозпродукции — мы запретили проведение ярмарочных мероприятий до 1 мая, - указал премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Белогорское МУП «ЖКХ» занимается фиктивной обработкой жилого фонда — отметка в графике стоит, но сама дезинфекция не проводится. В Бахчисарае не то, чтобы санитарная обработка улиц — мусор не вывозится.
- Это задача глав администраций, - уверен глава Крыма Сергей Аксенов. - Не сложно сесть за руль и проехать посмотреть самому. Что там Белогорск проехать? Занимают 10 минут эти поиски.
Мониторинг контроля в муниципалитетах будет продолжаться и дальше.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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