Пасха в Крыму 2020: В храме Александра Невского пусто, в Свято-Троицком монастыре аншлаг

18 Апр 2020 2020-04-18T23:53:37+03:00

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Начало Пасхальных богослужений в симферопольском храме Александра Невского началось без прихожан.

Как передает корреспондент КП-Крым, верующие не торопятся к началу службы. На прихрамовой территории дежурит около 15 сотрудников МВД, которые готовятся пускать на территорию собора прихожан через рамки металлодетектора.

Сами правоохранители говорят, что ждут наплыв верующих не ранее 02.00 ночи. Как сообщили КП-Крым священнослужители, именно к этому времени начнется обряд освящения куличей.

А вот в Свято-Троицком женском монастыре собралось около сотни верующих. Не все люди соблюдают масочный режим, но стараются не нарушать социальную дистанцию в полтора метра. Многие из прихожан живут неподалеку от храма и поэтому зашли внутрь еще до начала Пасхальной службы. На входе их также пропускали через металлодетекторы.

В кафедральном Петро-Павловском соборе соблюдены все правила.Фото: Михаил ПАТЛИС

Зато в кафедральном Петро-Павловском соборе соблюдены все правила. В храм прихожан не пускают. Люди стоят на прихрамовой территории, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, что в Крыму посещение храмов ограничено по 19 апреля включительно. В культовые учреждения пускают только священнослужителей. Однако прихожан допускают на прихрамовую территорию группами, с соблюдением масочного режима и на расстоянии полтора метра друг от друга.

Кроме того, для всех православных 18 апреля организована онлайн трансляция богослужений из двух храмов – в Симферополе и Севастополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU