Погода в Крыму на 19 апреля: сухо и тепло до +22
19 апреля на Крымском полуострове уютный выходной день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем+14…+16°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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