2020-04-19T07:08:29+03:00
Общество

Погода в Крыму на 19 апреля: сухо и тепло до +22

На полуострове актуальна чрезвычайная пожарная опасность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе температура воздуха днем +20…+22°.В Симферополе температура воздуха днем +20…+22°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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19 апреля на Крымском полуострове уютный выходной день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем+14…+16°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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