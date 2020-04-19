В Крыму впервые отменили штраф за нарушение карантина

19 Апр 2020 2020-04-19T11:20:17+03:00

Всего за сутки поступило четыре жалобы на полицейских

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В Крыму впервые отменили штраф за нарушение режима самоизоляции.

По словам министра МВД Крыма Павла Каранды, за прошедшие сутки на горячую линию звонили 191 раз. Как правило, крымчане хотят проконсультироваться с правоохранителями и получить дополнительную информацию. Но есть и жалобы на действия полиции.

- К нам поступило четыре жалобы на от граждан, которые считали неправомерным составление на них административных протоколов. Одну из таких жалоб направили через Facebook. С этой жалобой мы согласились. Действительно, в тот конкретном случае штраф можно было на накладывать. Это была пожилая женщина, административное наказание мы отменили, - рассказал министр.

Остальные жалобы не удовлетворили, так как информация в них не подтвердилась.

Напомним, за сутки патрульные поймали 294 человека, которые покинули свои дома без особого повода.

ИСТОЧНИК KP.RU