Хроники Covid-19: В Крыму под наблюдением врачей 1800 человек

19 Апр 2020 2020-04-19T13:36:36+03:00

Из них 168 изолированы в обсерваторах

Изменить размер текста: A A

В Крыму 1809 человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Из них 1567 человек изолированы дома, 74 поместили в стационар, а в обсерваторах республики находятся 168 человек.

- По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 45 положительных на Covid-19. Из них на лечении 23 человека, выздоровело - 22. Среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией нет ни одного в состоянии тяжелой степени тяжести, - сообщает министерство здравоохранения РК.

На «горячую линию» Минздрава за сутки позвонили 219 человек — большая часть из них хотели получить рекомендацию в связи с коронавирусной инфекцией.

Напомним. в Крыму выявили еще два новых случая заражения короновирусом.

Один человек был в контакте с заболевшей семьей волонтеров в Ялте. Второй гражданин с Covid-19 прибыл на поезде с Москва-Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU