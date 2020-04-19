Хроники Covid-19: В Крыму под наблюдением врачей 1800 человек
В Крыму 1809 человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Из них 1567 человек изолированы дома, 74 поместили в стационар, а в обсерваторах республики находятся 168 человек.
- По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 45 положительных на Covid-19. Из них на лечении 23 человека, выздоровело - 22. Среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией нет ни одного в состоянии тяжелой степени тяжести, - сообщает министерство здравоохранения РК.
На «горячую линию» Минздрава за сутки позвонили 219 человек — большая часть из них хотели получить рекомендацию в связи с коронавирусной инфекцией.
Напомним. в Крыму выявили еще два новых случая заражения короновирусом.
Один человек был в контакте с заболевшей семьей волонтеров в Ялте. Второй гражданин с Covid-19 прибыл на поезде с Москва-Симферополь.
ИСТОЧНИК KP.RU