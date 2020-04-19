2020-04-19T14:24:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму за сутки оштрафовали почти 200 человек за нарушение самоизоляции

Еще два протокола выписали собственникам, которые не закрыли свои объекты на период карантина
Степан ОСТИНОВ
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На "горячую линию" МВД позвонили 260 человек.На "горячую линию" МВД позвонили 260 человек.
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В Крыму за прошлые сутки полицейские составили 196 административных протокоов на граждан, которые нарушили режим самоизоляции.

Еще 10 родителей оштрафовали по статье 5.35. КоАП - Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

- Проведены проверки объектов на предмет соблюдения собственниками ограничений, предусмотренных указом Главы Республики Крым. Выявлено два нарушения, в отношении нарушителей составлены административные материалы, - сообщает пресс-служба МВД республики.

Кроме того, за минувший день на «горячую линию» позвонили 260 человек, чтобы проконсультироваться с правоохранителями по текущей ситуации с коронавирусом.

Напомним, в Крыму впервые отменили штраф за нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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