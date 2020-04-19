В Крыму за сутки оштрафовали почти 200 человек за нарушение самоизоляции
В Крыму за прошлые сутки полицейские составили 196 административных протокоов на граждан, которые нарушили режим самоизоляции.
Еще 10 родителей оштрафовали по статье 5.35. КоАП - Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
- Проведены проверки объектов на предмет соблюдения собственниками ограничений, предусмотренных указом Главы Республики Крым. Выявлено два нарушения, в отношении нарушителей составлены административные материалы, - сообщает пресс-служба МВД республики.
Кроме того, за минувший день на «горячую линию» позвонили 260 человек, чтобы проконсультироваться с правоохранителями по текущей ситуации с коронавирусом.
Напомним, в Крыму впервые отменили штраф за нарушение режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU