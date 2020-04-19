В Крым прибыл Благодатный огонь

19 Апр 2020 2020-04-19T15:04:51+03:00

Его доставили рейсом из Москвы

Изменить размер текста: A A

Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня прибыл в Крым.

Его доставил в международный аэропорт «Симферополь» регулярным рейсом из Москвы.

- Благодатный огонь перевозился в специальных лампах Дэви с соблюдением особых мер безопасности, - сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.

Напомним, из-за режима повышенной готовности в Крыму ограничили посещение храмов по время пасхального богослужения. Онлайн-трансляцию праздничной службы вели несколько региональных каналов.

СПРАВКА КП

Благодатный огонь- огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершается в Великую субботу накануне православной Пасхи. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

ИСТОЧНИК KP.RU