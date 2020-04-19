В Крым прибыл Благодатный огонь
Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня прибыл в Крым.
Его доставил в международный аэропорт «Симферополь» регулярным рейсом из Москвы.
- Благодатный огонь перевозился в специальных лампах Дэви с соблюдением особых мер безопасности, - сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.
Напомним, из-за режима повышенной готовности в Крыму ограничили посещение храмов по время пасхального богослужения. Онлайн-трансляцию праздничной службы вели несколько региональных каналов.
СПРАВКА КП
Благодатный огонь- огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершается в Великую субботу накануне православной Пасхи. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.
ИСТОЧНИК KP.RU