2020-04-19T15:58:41+03:00
Общество

Ветер и сильный дождь: На Крым надвигается непогода

МЧС просит крымчан соблюдать правила безопасности
Степан ОСТИНОВ
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Погода испортится этой ночью.Погода испортится этой ночью.
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МЧС России в Крыму предупредили об ухудшении погоды на полуострове этой ночью.

- В связи с прохождением холодного фронта ночью и утром 20 апреля в Крыму ожидается местами сильные дожди, днем и до конца суток усиление северо-западного ветра 17-22 м/с, - сообщают спасатели.

Из-за непогоды в Крыму возможны пожары, обрыв ЛЭП и линий связи, обрушении рекламных конструкций, а также происшествия в акваториях Азовского и Черного моря.

В МЧС просят крымчан и гостей республики соблюдать правила безопасности во время шторма и не выходить на улицу без особой надобности.

Напомним, сегодня в Крыму синоптики обещали теплы и погожий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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