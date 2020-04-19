Ветер и сильный дождь: На Крым надвигается непогода
МЧС России в Крыму предупредили об ухудшении погоды на полуострове этой ночью.
- В связи с прохождением холодного фронта ночью и утром 20 апреля в Крыму ожидается местами сильные дожди, днем и до конца суток усиление северо-западного ветра 17-22 м/с, - сообщают спасатели.
Из-за непогоды в Крыму возможны пожары, обрыв ЛЭП и линий связи, обрушении рекламных конструкций, а также происшествия в акваториях Азовского и Черного моря.
В МЧС просят крымчан и гостей республики соблюдать правила безопасности во время шторма и не выходить на улицу без особой надобности.
Напомним, сегодня в Крыму синоптики обещали теплы и погожий день.
ИСТОЧНИК KP.RU