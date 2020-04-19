Ветер и сильный дождь: На Крым надвигается непогода

19 Апр 2020 2020-04-19T15:58:41+03:00

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МЧС России в Крыму предупредили об ухудшении погоды на полуострове этой ночью.

- В связи с прохождением холодного фронта ночью и утром 20 апреля в Крыму ожидается местами сильные дожди, днем и до конца суток усиление северо-западного ветра 17-22 м/с, - сообщают спасатели.

Из-за непогоды в Крыму возможны пожары, обрыв ЛЭП и линий связи, обрушении рекламных конструкций, а также происшествия в акваториях Азовского и Черного моря.

В МЧС просят крымчан и гостей республики соблюдать правила безопасности во время шторма и не выходить на улицу без особой надобности.

Напомним, сегодня в Крыму синоптики обещали теплы и погожий день.

ИСТОЧНИК KP.RU