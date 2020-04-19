Священник: Службы в храмах не могут отменяться даже в пандемию
Богослужения в храмах нельзя прекратить из-за коронавируса, так как на службе священники молятся за всех людей и совершают основополагающие для христианства таинства, сообщил руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий во время лекции.
- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, - рассказал отец Макарий.
Он подчеркнул, что даже во время эпидемии коронавируса священнослужители проводят службы — даже если в храмах нет людей.
Конечно, молиться намного лучше молиться при заполненных храмах, когда они могут послушать проповедь священника, но это не всегда возможно, цитирует собеседника сайт kp.ru.
- К пасхальным богослужениям мы готовы. Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены по условиям жизни, - заключил отец Макарий.
Напомним, из-за режима повышенной опасности власти ограничили посещение храмов в Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU