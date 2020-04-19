2020-04-19T16:30:42+03:00
Общество

Священник: Службы в храмах не могут отменяться даже в пандемию

Именно во время богослужений совершаются основополагающие для христианства таинства
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Хотя молиться лучше всего в храмах вместе с верующими, признал священник.Хотя молиться лучше всего в храмах вместе с верующими, признал священник.Фото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

Богослужения в храмах нельзя прекратить из-за коронавируса, так как на службе священники молятся за всех людей и совершают основополагающие для христианства таинства, сообщил руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий во время лекции.

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, - рассказал отец Макарий.

Он подчеркнул, что даже во время эпидемии коронавируса священнослужители проводят службы — даже если в храмах нет людей.

Конечно, молиться намного лучше молиться при заполненных храмах, когда они могут послушать проповедь священника, но это не всегда возможно, цитирует собеседника сайт kp.ru.

- К пасхальным богослужениям мы готовы. Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены по условиям жизни, - заключил отец Макарий.

Напомним, из-за режима повышенной опасности власти ограничили посещение храмов в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские депутаты призвали раздать деньги всем гражданам страны
Советы психолога: Как поддержать пожилых людей во время карантина
Правительство России расширило список пострадавших от коронавируса предприятий
Священник: Службы в храмах не могут отменяться даже в пандемию
Ветер и сильный дождь: На Крым надвигается непогода
В Крым прибыл Благодатный огонь
В Крыму за сутки оштрафовали почти 200 человек за нарушение самоизоляции
Хроники Covid-19: В Крыму под наблюдением врачей 1800 человек
В Крыму впервые отменили штраф за нарушение карантина
Погода в Крыму на 19 апреля: сухо и тепло до +22
Пасха в Крыму 2020: В храме Александра Невского пусто, в Свято-Троицком монастыре аншлаг
В Бахчисарае и Белогорске игнорируют режим повышенной готовности к ЧС
На Пасху оперативный штаб Крыма по коронавирусу будет отдыхать
Перебои с водой ждут район Маршала Жукова и село Пионерское
С больницы Армянска готовятся снять режим обсерватора