Советы психолога: Как поддержать пожилых людей во время карантина

19 Апр 2020 2020-04-19T17:47:24+03:00

Специалист просит почаще общаться с родителями по телефону и вспоминать совместные моменты из жизни

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Психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова дала читателям «Комсомолки» несколько советов, как поддержать пожилых людей в период самоизоляции, когда личные контакты с ними ограничены.

Прежде всего специалист посоветовала почаще звонить родителям или другим пожилом родственникам, которые сейчас дома одни. Причем периодичность звонком можно обсудить заранее, чтобы они не меняли привычный ритм жизни старшего человека.

- Найдите те слова, те приятные воспоминания, которые позволят вам окружить другого таким «теплым покрывалом» благодарности и тепла, ведь обнимать можно не только руками, обнимать можно словом, - цитирует психолога сайт kp.ru.,

Желательно во время разговора с производственником вспоминать приятные, радостные моменты из совместного прошлого — и обязательно интересуйтесь, хватает ли родителям еды, лекарств и других необходимых вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU