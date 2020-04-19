2020-04-19T17:47:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Советы психолога: Как поддержать пожилых людей во время карантина

Специалист просит почаще общаться с родителями по телефону и вспоминать совместные моменты из жизни
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова дала читателям «Комсомолки» несколько советов, как поддержать пожилых людей в период самоизоляции, когда личные контакты с ними ограничены.

Прежде всего специалист посоветовала почаще звонить родителям или другим пожилом родственникам, которые сейчас дома одни. Причем периодичность звонком можно обсудить заранее, чтобы они не меняли привычный ритм жизни старшего человека.

- Найдите те слова, те приятные воспоминания, которые позволят вам окружить другого таким «теплым покрывалом» благодарности и тепла, ведь обнимать можно не только руками, обнимать можно словом, - цитирует психолога сайт kp.ru.,

Желательно во время разговора с производственником вспоминать приятные, радостные моменты из совместного прошлого — и обязательно интересуйтесь, хватает ли родителям еды, лекарств и других необходимых вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские депутаты призвали раздать деньги всем гражданам страны
Советы психолога: Как поддержать пожилых людей во время карантина
Правительство России расширило список пострадавших от коронавируса предприятий
Священник: Службы в храмах не могут отменяться даже в пандемию
Ветер и сильный дождь: На Крым надвигается непогода
В Крым прибыл Благодатный огонь
В Крыму за сутки оштрафовали почти 200 человек за нарушение самоизоляции
Хроники Covid-19: В Крыму под наблюдением врачей 1800 человек
В Крыму впервые отменили штраф за нарушение карантина
Погода в Крыму на 19 апреля: сухо и тепло до +22
Пасха в Крыму 2020: В храме Александра Невского пусто, в Свято-Троицком монастыре аншлаг
В Бахчисарае и Белогорске игнорируют режим повышенной готовности к ЧС
На Пасху оперативный штаб Крыма по коронавирусу будет отдыхать
Перебои с водой ждут район Маршала Жукова и село Пионерское
С больницы Армянска готовятся снять режим обсерватора