2020-04-19T18:28:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские депутаты призвали раздать деньги всем гражданам страны

Средства для этого есть в бюджете России, уверены народные избранники
Степан ОСТИНОВ
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Взрослым хотят дать 25 тысяч рублей, а детям - 15.Взрослым хотят дать 25 тысяч рублей, а детям - 15.Фото: Архив "КП"
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Депутаты сразу нескольких российских регионов из Ассоциации независимых депутатов предложили раздать деньги каждому жителю России в качестве финансовой поддержки во время коронавируса.

Около ста народных избранников официально направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру страны Михаилу Мишустину соответствующее обращение.

По мнению депутатов, российское государство имеет финансовые резервы на «черный день», которые были накоплены во время высоких цен на нефть. Пандемия и вынужденная самоизоляция граждан — это как раз именно тот случай, когда необходимо помочь россиянам.

- Мы призываем предоставить достаточные пособия - 25 тысяч рублей на взрослого, и 15 тысяч. на ребенка - всем гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, - цитирует сайт kp.ru обращение депутатов.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал предприятиям малого и среднего бизнеса финансовую поддержку, если работодатели сохранят минимум 90% штата сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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