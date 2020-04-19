Российские депутаты призвали раздать деньги всем гражданам страны
Депутаты сразу нескольких российских регионов из Ассоциации независимых депутатов предложили раздать деньги каждому жителю России в качестве финансовой поддержки во время коронавируса.
Около ста народных избранников официально направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру страны Михаилу Мишустину соответствующее обращение.
По мнению депутатов, российское государство имеет финансовые резервы на «черный день», которые были накоплены во время высоких цен на нефть. Пандемия и вынужденная самоизоляция граждан — это как раз именно тот случай, когда необходимо помочь россиянам.
- Мы призываем предоставить достаточные пособия - 25 тысяч рублей на взрослого, и 15 тысяч. на ребенка - всем гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, - цитирует сайт kp.ru обращение депутатов.
Напомним, президент России Владимир Путин пообещал предприятиям малого и среднего бизнеса финансовую поддержку, если работодатели сохранят минимум 90% штата сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU