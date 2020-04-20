Погода в Крыму на 20 апреля: дожди и тепло до +13

20 Апр 2020 2020-04-20T07:32:53+03:00

На полуострове облачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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20 апреля, в понедельник на Крымском полуострове актуальны чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно. Утром дождь, местами сильный; днем кратковременный дождь. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер утром, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма облачно. Утром дождь, местами сильный; днем кратковременный дождь. Ветер днем северо-западный до 17-22 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи облачная погода. Временами дождь. Ветер днем северный до 14 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

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ИСТОЧНИК KP.RU