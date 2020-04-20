Следственный комитет в Крыму проведет прием граждан онлайн
Следственный комитет 23 апреля проведет в Крыму прием для граждан в режиме онлайн. Выслушает всех желающих исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, полковник юстиции Владимир Николаевич Терентьев.
Дистанционное общение будет доступно для пользователей социальной сети ВКонтакте. Время приема – с 11 до 13 часов.
На личный прием могут записаться все желающие. Для этого необходимо оставить обращение заранее, или обратиться непосредственно во время онлайн-трансляции в комментариях.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальной странице крымского главка СКР ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU