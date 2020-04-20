Следственный комитет в Крыму проведет прием граждан онлайн

20 Апр 2020 2020-04-20T09:33:55+03:00

Пообщаться с руководством крымского главка СКР можно будет в социальной сети ВКонтакте

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Следственный комитет 23 апреля проведет в Крыму прием для граждан в режиме онлайн. Выслушает всех желающих исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, полковник юстиции Владимир Николаевич Терентьев.

Дистанционное общение будет доступно для пользователей социальной сети ВКонтакте. Время приема – с 11 до 13 часов.

На личный прием могут записаться все желающие. Для этого необходимо оставить обращение заранее, или обратиться непосредственно во время онлайн-трансляции в комментариях.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальной странице крымского главка СКР ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU