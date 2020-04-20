В Крыму не зарегистрировали новых случаев заболевания за прошедшие сутки

20 Апр 2020 2020-04-20T10:11:48+03:00

Пока в регионе коронавирус подтвердили у 45 пациентов, многие уже выздоровели

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В Крыму за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

- Зараза коронавирусная на Пасху не решилась напасть, - сказал Аксенов.

Напомним, в Крыму подтверждено 45 случаев заболевания, более 20 уже выздоровели и выписаны из больниц. Большинство из пациентов заразились за пределами полуострова. В Роспотребнадзоре отмечают, что у 50% зараженных нет клинических симптомов инфекции, при этом они являются распространителями заболевания.

Всего под медицинским наблюдением в республике порядка трех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU