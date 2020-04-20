Мост на улице Гагарина в Симферополе готов к открытию

20 Апр 2020 2020-04-20T10:25:01+03:00

Реконструкция не останавливалась даже во время карантина [фото]

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Подрядчик ремонта моста на улице Гагарина в Симферополе закончил укладку асфальта и готовит объект к открытию, сообщил советник главы администрации крымской столицы Леонид Карпов.

В пресс-службе Минтранса Крыма сообщали, что запуск движения по мосту состоится 20 апреля.

Несмотря на самоизоляцию, ремонт моста не останавливался. Подрядчик занимался гидроизоляцией пролетов и укладкой асфальта.

Напомним, что ремонт моста на Гагарина начался в декабре, на работы выделили 22 миллиона рублей. В итоге реконструкция выросла на 10%, а открытие моста перенесли на апрель.

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ИСТОЧНИК KP.RU