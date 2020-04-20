Мост на улице Гагарина в Симферополе готов к открытию
Подрядчик ремонта моста на улице Гагарина в Симферополе закончил укладку асфальта и готовит объект к открытию, сообщил советник главы администрации крымской столицы Леонид Карпов.
В пресс-службе Минтранса Крыма сообщали, что запуск движения по мосту состоится 20 апреля.
Несмотря на самоизоляцию, ремонт моста не останавливался. Подрядчик занимался гидроизоляцией пролетов и укладкой асфальта.
Напомним, что ремонт моста на Гагарина начался в декабре, на работы выделили 22 миллиона рублей. В итоге реконструкция выросла на 10%, а открытие моста перенесли на апрель.
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ИСТОЧНИК KP.RU