Коронавирус в Крыму: снято с меднаблюдения 3,5 тысяч человек

20 Апр 2020 2020-04-20T10:28:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму с начала развития пандемии по коронавирусу сняли с медицинского наблюдения 3,5 тысяч человек. За последние сутки взяли под наблюдение медиков по коронавирусу 46 человек, снято с наблюдения 200 человек.

- Сегодня под меднаблюдением медиков по коронавирусу находится 1655 человек. С нарастающим итогом снято с наблюдения 3503 человека. Это граждане, вернувшиеся из-за рубежа, - сообщила вице-премьер, министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

По ее словам, за сутки поступило больше 2 тысяч анкет о россиян, прибывших из других регионов страны.

- Вместе с МВД и Министерством внутренней политики ведется работа по составлению реестра прибывших из-за пределов республики Крыма всех граждан РФ для взятия на учет под медицинское наблюдение, - уточнила Романовская.

Напомним, что на 20 апреля в Крыму не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Республике Крым было зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Заболевших с тяжелым состоянием здоровья нет, они продолжают лечение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU