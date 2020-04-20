2020-04-20T10:28:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму: снято с меднаблюдения 3,5 тысяч человек

Ситуация по коронавирусу в Крыму стабилизировалась
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Крыму с начала развития пандемии по коронавирусу сняли с медицинского наблюдения 3,5 тысяч человек. За последние сутки взяли под наблюдение медиков по коронавирусу 46 человек, снято с наблюдения 200 человек.

- Сегодня под меднаблюдением медиков по коронавирусу находится 1655 человек. С нарастающим итогом снято с наблюдения 3503 человека. Это граждане, вернувшиеся из-за рубежа, - сообщила вице-премьер, министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

По ее словам, за сутки поступило больше 2 тысяч анкет о россиян, прибывших из других регионов страны.

- Вместе с МВД и Министерством внутренней политики ведется работа по составлению реестра прибывших из-за пределов республики Крыма всех граждан РФ для взятия на учет под медицинское наблюдение, - уточнила Романовская.

Напомним, что на 20 апреля в Крыму не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Республике Крым было зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Заболевших с тяжелым состоянием здоровья нет, они продолжают лечение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские тесты на коронавирус точны на 80-90%
Пассажиропоток в Крым упал до показателей прошлой недели
Аксенов готов ужесточить наказание для приезжающих в Крым туристов
Сколько осадков выпало в Крыму за прошлую ночь
На Пасху в Крыму поймали сотню нарушителей карантина
Коронавирус в Крыму: снято с меднаблюдения 3,5 тысяч человек
Мост на улице Гагарина в Симферополе готов к открытию
В Крыму не зарегистрировали новых случаев заболевания за прошедшие сутки
Следственный комитет в Крыму проведет прием граждан онлайн
Погода в Крыму на 20 апреля: дожди и тепло до +13
Российские депутаты призвали раздать деньги всем гражданам страны
Советы психолога: Как поддержать пожилых людей во время карантина
Правительство России расширило список пострадавших от коронавируса предприятий
Священник: Службы в храмах не могут отменяться даже в пандемию
Ветер и сильный дождь: На Крым надвигается непогода
В Крым прибыл Благодатный огонь
В Крыму за сутки оштрафовали почти 200 человек за нарушение самоизоляции
Хроники Covid-19: В Крыму под наблюдением врачей 1800 человек
В Крыму впервые отменили штраф за нарушение карантина
Погода в Крыму на 19 апреля: сухо и тепло до +22
Пасха в Крыму 2020: В храме Александра Невского пусто, в Свято-Троицком монастыре аншлаг
В Бахчисарае и Белогорске игнорируют режим повышенной готовности к ЧС
На Пасху оперативный штаб Крыма по коронавирусу будет отдыхать
Перебои с водой ждут район Маршала Жукова и село Пионерское
С больницы Армянска готовятся снять режим обсерватора