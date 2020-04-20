2020-04-20T11:20:04+03:00
Коронавирус Covid-19

На Пасху в Крыму поймали сотню нарушителей карантина

99 человек находились на улице без уважительной причины
Никита ПОЛЬКО
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МВД отмечает положительную динамику.МВД отмечает положительную динамику.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Полиция задержала в Крыму 99 нарушителей, которые без уважительной причины находились на улице во время Пасхальных праздников.

Как сообщил замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин, против всех нарушителей составили административные протоколы. Людям грозят штрафы.

При этом за минувшие сутки сотрудники МВД проверили 1211 объектов, нарушений не выявлено.

- Проверили 167 человек, которые должны находиться дома и ни одного нарушения не выявили, - отметил Смаглин.

Напомним, что до 30 апреля в Крыму действует режим полной самоизоляции. Штрафы за нарушения составляют от 4 до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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