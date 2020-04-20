Сколько осадков выпало в Крыму за прошлую ночь

20 Апр 2020 2020-04-20T12:08:40+03:00

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В Крыму за прошлую ночь и утро понедельника выпало от 11 до 15 миллиметров осадков.

- Осадки еще продолжаются. Это хорошее подспорье для наших сельхозтоваропроизводителей, - заявил на заседании оперативного штаба глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Напомним, что в начале апреля воды в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах было на 3,5 месяца. Уже 13 апреля Симферопольское водохранилище было наполнено на 28,9%, Партизанское - на 31,5%, Аянское - на 71,3%

КП-Крым сообщала, что на этой неделе власти могут принять решение о введении почасовой подачи воды для жителей Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов. Это связано с пересыханием водохранилищ. Однако, если ситуация с осадками улучшится, то от идеи введения графика водоподачи откажутся.

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ИСТОЧНИК KP.RU