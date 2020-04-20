2020-04-20T12:09:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов готов ужесточить наказание для приезжающих в Крым туристов

По его словам, «определяющими для победы над коронавирусом» являются порядок и дисциплина
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Крыму могут ввести уголовную ответственность за нарушение режима самоизоляции. Такое ужесточение мер предложил ввести глава РК Сергей Аксенов.

- С учетом того, что вирус у нас в основном привозной, если понадобится, нужно ужесточить меры административного наказания. Если мы будем понимать, что люди все равно не соблюдают режим самоизоляции. Я готов, с учетом того, что мы отвечаем за положение дел в Крыму, в рамках уголовной ответственности оценить эти нарушения. Я имею в виду выйти с инициативой на федеральный уровень, - уточнил Аксенов.

По его словам, «определяющими для победы над коронавирусом» являются порядок и дисциплина.

Также глава Крыма добавил, что в течение недели местные власти и МВД будут проверять лиц, приехавших на полуостров. В первую очередь это коснется тех, кто приехал на отдых.

- Звонят люди массово, во многих поселках все забито номерами автомобилей из других регионов РФ. Уважаемые гости Крыма, мы рады вам, никаких проблем нет. Но требование органов власти - быть на самоизоляции в течение двух недель, - заключил Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские тесты на коронавирус точны на 80-90%
Пассажиропоток в Крым упал до показателей прошлой недели
Аксенов готов ужесточить наказание для приезжающих в Крым туристов
Сколько осадков выпало в Крыму за прошлую ночь
На Пасху в Крыму поймали сотню нарушителей карантина
Коронавирус в Крыму: снято с меднаблюдения 3,5 тысяч человек
Мост на улице Гагарина в Симферополе готов к открытию
В Крыму не зарегистрировали новых случаев заболевания за прошедшие сутки
Следственный комитет в Крыму проведет прием граждан онлайн
Погода в Крыму на 20 апреля: дожди и тепло до +13
Российские депутаты призвали раздать деньги всем гражданам страны
Советы психолога: Как поддержать пожилых людей во время карантина
Правительство России расширило список пострадавших от коронавируса предприятий
Священник: Службы в храмах не могут отменяться даже в пандемию
Ветер и сильный дождь: На Крым надвигается непогода
В Крым прибыл Благодатный огонь
В Крыму за сутки оштрафовали почти 200 человек за нарушение самоизоляции
Хроники Covid-19: В Крыму под наблюдением врачей 1800 человек
В Крыму впервые отменили штраф за нарушение карантина
Погода в Крыму на 19 апреля: сухо и тепло до +22
Пасха в Крыму 2020: В храме Александра Невского пусто, в Свято-Троицком монастыре аншлаг
В Бахчисарае и Белогорске игнорируют режим повышенной готовности к ЧС
На Пасху оперативный штаб Крыма по коронавирусу будет отдыхать
Перебои с водой ждут район Маршала Жукова и село Пионерское
С больницы Армянска готовятся снять режим обсерватора