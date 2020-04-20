Аксенов готов ужесточить наказание для приезжающих в Крым туристов

20 Апр 2020 2020-04-20T12:09:34+03:00

По его словам, «определяющими для победы над коронавирусом» являются порядок и дисциплина

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В Крыму могут ввести уголовную ответственность за нарушение режима самоизоляции. Такое ужесточение мер предложил ввести глава РК Сергей Аксенов.

- С учетом того, что вирус у нас в основном привозной, если понадобится, нужно ужесточить меры административного наказания. Если мы будем понимать, что люди все равно не соблюдают режим самоизоляции. Я готов, с учетом того, что мы отвечаем за положение дел в Крыму, в рамках уголовной ответственности оценить эти нарушения. Я имею в виду выйти с инициативой на федеральный уровень, - уточнил Аксенов.

По его словам, «определяющими для победы над коронавирусом» являются порядок и дисциплина.

Также глава Крыма добавил, что в течение недели местные власти и МВД будут проверять лиц, приехавших на полуостров. В первую очередь это коснется тех, кто приехал на отдых.

- Звонят люди массово, во многих поселках все забито номерами автомобилей из других регионов РФ. Уважаемые гости Крыма, мы рады вам, никаких проблем нет. Но требование органов власти - быть на самоизоляции в течение двух недель, - заключил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU