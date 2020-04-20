2020-04-20T12:39:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымские тесты на коронавирус точны на 80-90%

В сутки республика проводит в среднем полторы-две сотни исследований
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму подтвердили 45 случаев заражения коронавирусомВ Крыму подтвердили 45 случаев заражения коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Крымские тесты на коронавирус covid-19 точны на 80-90%. Об этом на заседании оперативного штаба республики сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Мы работаем на тест-системах, где подтверждаемость результатов 80-90%, - заверила она. - У нас отменили референс-подтверждение, и наша лаборатория является референсом* для тех лабораторий, которые будут входить на рынок для проведения этих исследований.

За последние сутки в Крыму провели 148 исследований на новую коронавирусную инфекцию, новых случаев заболевания не выявили. Всего на сегодняшний день среди жителей республики подтвердили 45 случаев заражения коронавирусом, большинство из заболевших граждан заразились за пределами региона.

Кроме того, 50% зараженных коронавирусом в Крыму не проявляют никаких клинических симптомов, однако являются переносчиками вируса.

СПРАВКА КП

Референс-центр - лаборатория, где проводится повторное исследование материала для окончательного подтверждения диагноза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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