Крым не попал в пятерку регионов РФ с самыми низкими зарплатами молодым учителям

20 Апр 2020 2020-04-20T12:49:31+03:00

Меньше всего педагогов жалуют в Калмыкии – там зарплаты 11,3 тысячи рублей

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Самые высокие зарплаты у молодых педагогов России, которые живут в Сахалинской области. По данным Росстата, они получают в среднем по 70,1 тысячи рублей в месяц. На втором месте - Ненецкий АО с зарплатой 54,5 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, от 43 до 46 тысяч платят молодым учителям в Чукотском АО, Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, передает kp.ru. В Москве работникам данной сферы в возрасте 20–24 лет платят в среднем 35,9 тысячи рублей.

Также названы и регионы с самыми низкими зарплатами учителей. Меньше всего педагогов жалуют в Калмыкии – там зарплаты 11,3 тысячи рублей, в Смоленской области чуть больше – 13,5 тысяч, в Адыгее, - 13,8 тысяч. Пятерку «лидеров с конца» замыкает Республика Марий Эл с цифрой 16,7 тысяч рублей в месяц.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков отмечает, что в последние годы ситуация с выплатами улучшается, но начинающие педагоги часто попадают в разряд низкооплачиваемых специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU