2020-04-20T12:49:31+03:00
Общество

Крым не попал в пятерку регионов РФ с самыми низкими зарплатами молодым учителям

Меньше всего педагогов жалуют в Калмыкии – там зарплаты 11,3 тысячи рублей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Иван ВисловФото: Иван Вислов
Изменить размер текста:

Самые высокие зарплаты у молодых педагогов России, которые живут в Сахалинской области. По данным Росстата, они получают в среднем по 70,1 тысячи рублей в месяц. На втором месте - Ненецкий АО с зарплатой 54,5 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, от 43 до 46 тысяч платят молодым учителям в Чукотском АО, Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, передает kp.ru. В Москве работникам данной сферы в возрасте 20–24 лет платят в среднем 35,9 тысячи рублей.

Также названы и регионы с самыми низкими зарплатами учителей. Меньше всего педагогов жалуют в Калмыкии – там зарплаты 11,3 тысячи рублей, в Смоленской области чуть больше – 13,5 тысяч, в Адыгее, - 13,8 тысяч. Пятерку «лидеров с конца» замыкает Республика Марий Эл с цифрой 16,7 тысяч рублей в месяц.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков отмечает, что в последние годы ситуация с выплатами улучшается, но начинающие педагоги часто попадают в разряд низкооплачиваемых специалистов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алуште задержали водителя авто с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Двум крымским больницам выделили машины для борьбы с коронавирусом
Больше ста севастопольцев нарушили режим самоизоляции на Пасху
В Крыму нет повышения цен на продукты первой необходимости
Во время режима самоизоляции в Крыму не будет плановых отключений света и воды
В ближайшие три дня в Крыму ожидаются ночные заморозки
В Ялте накрыли два подпольных борделя
Крым не попал в пятерку регионов РФ с самыми низкими зарплатами молодым учителям
Крымские тесты на коронавирус точны на 80-90%
Пассажиропоток в Крым упал до показателей прошлой недели
Аксенов готов ужесточить наказание для приезжающих в Крым туристов
Сколько осадков выпало в Крыму за прошлую ночь
На Пасху в Крыму поймали сотню нарушителей карантина