В ближайшие три дня в Крыму ожидаются ночные заморозки
В Крыму в ближайшие несколько суток ожидаются ночные заморозки до -3 градусов.
- Ночью и утром 21, 22 и 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3 градуса, - сообщили в МЧС по Крыму, со ссылкой на Крымский гидрометцентр.
Спасатели предупредили, что заморозки увеличивают вероятность возникновения пожаров. Кроме того, понижение температур традиционно может привести к гибели сельскохозяйственных культур. Крымчан призвали быть внимательными на дорогах и следить за состоянием нагревательных электроприборов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU