2020-04-20T14:06:42+03:00
Общество

В ближайшие три дня в Крыму ожидаются ночные заморозки

В степных и предгорных районах полуострова будет до -3 градусов
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму в ближайшие несколько суток ожидаются ночные заморозки до -3 градусов.

- Ночью и утром 21, 22 и 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3 градуса, - сообщили в МЧС по Крыму, со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

Спасатели предупредили, что заморозки увеличивают вероятность возникновения пожаров. Кроме того, понижение температур традиционно может привести к гибели сельскохозяйственных культур. Крымчан призвали быть внимательными на дорогах и следить за состоянием нагревательных электроприборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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