Во время режима самоизоляции в Крыму не будет плановых отключений света и воды
Во время действия режима самоизоляции в Крыму ресурсоснабжающие организации не будут проводить плановые ремонтные работы. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронвируса.
- Люди жалуются в соцсетях, что «Крымэнерго» проводит плановые работы, поэтому все сидят без света дома. Зачем сейчас проводить работы, связанные с отключением воды или электроэнергии? Не проводить плановые работы, только аварийные, - заявил Аксенов.
Напомним, 20 апреля в «Воде Крыма» сообщили о подаче водоснабжения только утром и вечером в микрорайоне Маршала Жукова в Симферополе микрорайоне Понтос в селе Пионерское в связи с ремонтными работами.
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности из-за рапространения коронавируса. В этот период не рекомендуется выходить из дома без особой надобности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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