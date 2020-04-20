Во время режима самоизоляции в Крыму не будет плановых отключений света и воды

20 Апр 2020 2020-04-20T14:29:32+03:00

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности по коронавирусу

Изменить размер текста: A A

Во время действия режима самоизоляции в Крыму ресурсоснабжающие организации не будут проводить плановые ремонтные работы. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронвируса.

- Люди жалуются в соцсетях, что «Крымэнерго» проводит плановые работы, поэтому все сидят без света дома. Зачем сейчас проводить работы, связанные с отключением воды или электроэнергии? Не проводить плановые работы, только аварийные, - заявил Аксенов.

Напомним, 20 апреля в «Воде Крыма» сообщили о подаче водоснабжения только утром и вечером в микрорайоне Маршала Жукова в Симферополе микрорайоне Понтос в селе Пионерское в связи с ремонтными работами.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности из-за рапространения коронавируса. В этот период не рекомендуется выходить из дома без особой надобности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU